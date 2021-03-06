一名35歲男子，涉嫌與多宗虛擬貨幣騙案有關，涉及款項50萬元，警方於本周三（3日）以「串謀詐騙」罪拘捕他。

警方西九龍總區重案組陳啟澤總督察交代案情稱，由去年10月至今年2月，警方接獲多人報案，指較早時經過網上交易平台出售虛擬貨幣，騙徒願意出高於市場價格的價錢收購，惟出售後受害人沒有收到相關匯款，發現騙徒是用空頭支票過數。

警方於本周三採取代號天國行動，在灣仔區拘捕一名35歲男子，當時他正存入兩張共14萬的空頭支票，經調查證實他同時涉及另外6宗同類案件有關，涉款50萬元。受害人為5男1女，年齡介乎27至39歲。行動中撿獲3本支票簿、手機及犯案時的衣着。疑犯目前獲准保釋候查，4月上旬報到。警方稱串謀詐騙，最高可判監14年。

網絡安全及科技罪案調查科曾俊銘高級督察補充，近年有騙徒在社交媒體推銷一些低於市價或熱賣的貨品，用轉數快、支票或其他存值支付工具收取貨款，受害人在出售後發現無法兌現。

去年警方共接獲網上騙案的報案共6,678多宗，涉及款項高達1億2,230萬元。騙徒所使用的帳戶或專頁只開啟數日，只有少量資料，圖片亦只是其他網頁的截圖。騙徒也沒有詳述商品資料，只是催促受害人付款。因此提醒市民進行網上交易時要小心，盡量當面交收及貨到付款。

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