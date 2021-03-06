今早（6日）油麻地發生奪命火警，再次敲響油尖旺區高齡舊樓防火安全不足的問題警號。去年11月15日，廣東道一幢「三無大廈」在晚上發生火警，釀成8名尼泊爾人喪生的慘劇。《蘋果》當時事後曾就此進行專題報道，發現油尖旺區「三無大廈」林立，大廈內的逃生路徑受阻，消防處及屋宇署曾在該次意外發生後亦巡查全港多幢高齡舊樓，發現當中有近千舊樓存有火警風險及未有跟從《建築物條例》的指引；至於受《消防安全（建築物）條例》監管並獲發「消防安全指示」的大廈中，只有約4%有跟據指示作出改善。

「三無大廈」隱患存在已久，但其定義隨年累月轉變亦有所不同。根據民政事務總署的資料，現今的「三無大廈」是指無業主立案法團、無管理公司及無居民組織的大廈。近年更有人開拓新名稱「五無大廈」，即無法團、看更、大閘、告示板及閉路電視的大廈。根據統計處的審計報告，油尖旺區的三無大廈數量多達723幢。 《蘋果》曾走訪區內多幢三無大廈，發現大廈梯間有大量雜物，而樓梯是居民唯一出入通道，全幢樓宇亦無消防設備，若發生火警，後果堪虞。

消防處及屋宇署自廣東道大火後，曾巡查全港各區近3,000幢高齡舊樓。截至去年底，消防處發現當中有約800多幢的大廈存有如逃生通道受阻、消防設備損壞等程度不一的火警風險，屋宇署則發現有近1,400幢大廈的公用逃生途徑並未有跟從《建築物條例》的指引，例如有鐵閘外掩和防煙門未被妥當安裝等問題。

另外，全港有超過13,000幢大廈受《消防安全（建築物）條例》監管，惟消防處及屋宇署在過去13年只曾巡查當中約七成的大廈。消防處曾回覆傳媒查詢指，廣東道大火的涉事大廈受《消防安全（建築物）條例》監管，其消防安全亦需要作出改善，但因大廈仍未接受相關部門的巡查，故未有發出「消防安全指示」。截至去年11月中，署方已巡查約9,700幢目標大廈，當中有近8,500幢獲發超過20萬張「消防安全指示」，惟該批獲發指示的大廈只有約300幢，即約4%有按指示進行並完成改善工程。

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