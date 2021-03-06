繼上月底一名患有嚴重長期病患的63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，今早有消息指一名55歲女子，在本周二（2日）接種科興疫苗後，事隔3日懷疑因中風入院，延至今日（6日）凌晨4時離世。儘管現時已出現兩宗懷疑與注射科興疫苗有關的死亡個案，部份市民未有因此卻步，繼續選擇接種國產疫苗，有人更指「全中國人都打，我哋都打啦！」

《蘋果》今早到葵涌林士德體育館疫苗接種中心視察，上午11時30分的時段，有近30名市民在門外排隊，當中以長者為主。據了解，食物及衞生局局長陳肇始今早曾到場視察。

「全中國人都打，我哋都打啦！」鄭伯偕妻今早到達接種中心，他更指曾與陳肇始合照。他表示，接種疫苗的過程相當順利，「打針嗰啲姑娘又幾細心」。他坦言因早前發生的死亡個案而感到少許擔心，故難免「有少少緊張」，但也未打算注射其他國家的疫苗，「都係打中國人畀嘅科興㗎喇。」

住在葵盛邨的溫先生，亦未因死亡個案而感到忐忑。他認為，注射德國BioNTech公司復必泰疫苗的潛在危險可能更大，「特別老人家，可能科興安心啲卦。」市民袁先生同樣未有因早前的死亡個案而「縮沙」，「有（疫苗）就打囉，冇話選擇，邊個方便咪打邊個。」

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