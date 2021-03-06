47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，其中4人昨日獲准保釋，其餘人士目前分別被扣柙在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖女懲教所。其中身處羅湖懲教所的4名民主派，分別是余慧明、袁嘉蔚、吳敏兒和黃子悅4名女子。余慧明父母今日下午現身懲教所，惟兩人神情凝重，不願談及太多；另外工黨副主席李卓人，下午亦來到羅湖，探望黨友吳敏兒。

李卓人表示，昨日下午吳敏兒被安排到醫院檢查，故錯過探望時間，至今日始能成功會面。他指吳敏兒現時精神狀況正常，惟對衞生狀況感到苦惱，「個人衞生佢覺得做唔到，所以係呢一兩日佢覺得唔開心嘅地方」。李今日已送上物資，盼盡快解決吳生活需要。

李續指，吳受腰頸舊患困擾，經常疼痛，本來正逐漸康復，但他擔心這星期吳頻撲不斷，加上囚室只有硬板床，會令吳病情惡化，因此着她與福利官溝通，爭取醫療福利。

據知，雖然吳敏兒已寫信予職工盟執委，寄語大家不需為自己操心，不過李卓人透露兩人會面時，吳敏兒難掩擔憂家人的情緒，李無奈道「佢作為母親或女兒，都好難唔去擔心，但盡量去鼓勵佢」。他續盼望好友能保持正面，能夠靜心閱讀，避免為外界費神。

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