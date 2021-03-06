去年11月油麻地廣東道唐樓發生8死火災，特首林鄭月娥上月出席立法會管問大會時，正考慮修訂有關消防條例，賦權予消防處和屋宇署，加強舊式樓宇消防安全。然而言猶在耳，本港最近4日發生3宗舊樓火警，其中今晨新填地街寶祥大樓的縱火案更釀成一死13傷。油尖旺區議員林健文批評政府進度緩慢，「頭痛醫頭」的官僚作風害死人，不知何年何日才能改善舊式樓宇消防安全問題。

林健文表示，去年廣東道奪命大火後，油尖旺區議會已討論舊樓消防問題，消防 亦有派代表參加，聲稱會巡查區內的舊樓，但據他所知，今次起火的寶祥大樓還未巡查過，懷疑消防只集中巡查廣東道，忽略其他地區，林形容消防歎慢板，8死火災已過了4個月，還未巡查到新填地街：「唔知有乜問題，係唔係人力資源做唔到？」

至於林鄭聲稱考慮修訂有關消防條例，賦權予消防處和屋宇署，代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主進行消防安全改善工程，完成後再向他們收取有關費用，林健文表示不抱太大期望，政府的政策落實要經過漫長的公眾諮詢、修改法例，然後才真正執行，擔心其間已發生不知多少宗舊樓火警。

林認為，本港4日發生3宗舊樓火警，今次再有人死亡，舊樓的消防安全問題已刻不容緩，建議政府資助大廈法團加強大廈管理，並加快巡查全區舊樓，發出消防安全指示，強制舊樓業主作出改善，保障住客安全。

本港最近4日發生3宗涉及舊樓的火警。除今晨寶祥大樓奪命火外，還包括：

周三（3日）晚上約11時，紅磡華豐街7至8號衡豐樓的8樓天台後樓梯起火，火勢迅速蔓延，波及旁邊一間鐵皮屋，一度傳出爆炸聲。消防到場將火救熄，無人受傷，調查後發現有4處火頭，認為有可疑，交警方跟進。火警期間，更有印度籍居民需要從大樓邊緣的晾衫架，一躍飛過3米至隔籬唐樓天台驚險逃生。

周四（4日）清晨5時許，灣仔軒尼詩道172號舊樓的一劏三單位，其中一間劏房起火，消防接報到場將火救熄，約30人自行疏散，火警中一家四口疑吸入濃煙不適送院治理。消防調查後，相信起火原因有可疑，其後案件列縱火，警方跟進後拘捕一名44歲非華裔男子，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進。

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