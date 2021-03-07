紅磡馬頭圍道工廈發生打鬥事件，有三名男子受傷浴血，當中有人頭部中刀，其後三人趕赴兩公里外的法國醫院求救。法國醫院見狀報警，其後他們被轉送至伊利沙伯醫院治理，暫時男子身份和打鬥起因仍待調查。

晚上9時16分，九龍城法國醫院報警，指三名男子滿身是血多處受傷，其中有人頭部中刀，懷疑遇襲。其後救護員到場，將3名清醒男子，轉送至伊利沙伯醫院治理。

警方經過調查後，相信3名受傷男子稍早時間紅磡工廈一宗打鬥案有關。晚上8時49分，警方接獲報案，指紅磡馬頭圍道21號義達工業大廈，樓上一單位發生打鬥，然而當時警方到場後沒有發現。相信三名男子在打鬥事件中受傷，其後趕赴至兩公里外的法國醫院求救，暫時男子身份和打鬥起因仍待調查。

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