40多輛超級跑車兩周前在灣仔「巡遊」時遇警截查，其中一輛日產GTR疑非法改裝遭「勾車」，引來網民熱議。據知該超跑隊伍來自SMD(Sunday Morning Drive) Club，屬香港數一數二的貴族車會，會員非富則貴，車價保守估計超過10億。有會員向《蘋果》透露：「入會都有個Requirement(要求)，要某類型超跑先入到，唔係求其買咗呢個牌子就可以入。」

「嗰日會長個電話響個不停，會長費事煩，所以暫時停一停周末聚會先」，不願上鏡的SMD會員阿信（化名）憶述當日大約40多架SMD超跑，出東隧後正駛往中環摩天輪方向，原定影靚車大合照後就會經西隧駛往西貢吃早餐，無奈在灣仔已被截，故當天活動並無繼續。他又指被扣查的GTR應屬「路人甲」，因為該車款不符合SMD對超跑要求，「其實如果嗰日有超速，一早畀人拉晒啦，點會放你走。」

SMD由資深車友Wilson Sham於2012年成立，聚集了一班駕駛超級跑車志同道合人士，每逢周末都會舉行晨駕活動，會員集合後到不同地方吃早餐，交流車經談天說地。會長對超跑標準非常嚴格，甚至會不時更新，「好似早期GTR最新款車都可以夠資格入會，但後來已經唔得，會長佢哋可能覺得GTR係一架sport car，但未去到super car，如果日本車嚟計，我諗現時得Honda最新NSX有資格」。

阿信表示，雖然會內沒有白紙黑字明文規定超跑準則，但會員都互有共識，「就算你3百幾萬買架林寶SUV，都冇資格入會，因為SUV唔係超跑」。即使是瑪莎拉蒂、賓利、甚至是某些保時捷型號，都不能列入超跑之列。

雖然會員都是非富則貴，但阿信指SMD自有一套文化及價值觀，會長對會員有一定要求，亦拒絕帶同非會員的朋友駕車參與，「有錢買靚車唔係大晒，會長對會員駕駛態度都有要求，每次活動或出來食早餐，一定唔可以超速或者cut左cut右，要守交通規則，大家都好斯文守規矩」。阿信當初亦是經朋友介紹，與SMD會員接觸，經過數次見面、交流及車聚，再與會長傾談後才成功入會。

現時會內最耀眼超跑包括身價一千萬的林寶堅尼SVJ、SVJ 63；麥拉倫SENNA、720S；法拉利 488 Spider等等，現時會員車價相加保守估計超過10億元，故SMD車會會員，亦成為各大奢侈品牌的目標顧客群，「係啲遊艇、豪宅、獨立屋、名車等等，時不時都會搞啲活動係for我哋會員出席」，猶如身份象徵。

車會成立初期，在社交媒體上曾有申請表格下載，但由於反應異常熱烈，會員人數很快已經過百，至數年前開始已經不再招收新會員，目前維持會員數目大約150人，當中女會員人數只有約兩、三人，其餘均是男性，有法律界精英、醫生、商人、專業人士等等，會員亦需繳交年費，由最成立初期的千多元，至目前大約3千多元，「其實好抵，因為基本上都包晒成年早餐費，有時唔單止去茶餐廳，仲會去酒店如Rosewood、機場酒店食自助餐等」。

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