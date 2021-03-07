再有自私市民破壞郊外寧靜自然環境，為一己歡樂霸佔公眾地方耍樂。繼屯門青大石澗驚現「石棺」、金山有私建滑梯「遊樂場」後，有讀者昨晨與友人相約到具歷史意義之油塘魔鬼山郊遊，打算舒展身心，逃離城市繁囂，他們由油塘衞奕信徑起步，豈料步行至歌斌炮台位置時，驚聞有麻雀耍樂聲，優美環境，恬靜的氣氛即時遭到破壞，可謂大煞風景。讀者不恥他們所為，決定向《蘋果》爆相爆片拍下自私市民行為，希望事件曝光後可以杜絕情況。

根據讀者提供片段顯示，包括中年及長者在內的8名男女，在炮台露天空地開設了兩枱私人雀局，其中一枱麻雀對上位置，更有藍白間帆布搭建了帳篷，8男女一邊打牌激戰、一邊口水多過浪花，現場環境嘈雜，他們對有其他市民走近也不自知，完全陶醉在自己世界中，而在私人雀局附近地下，亦發現遺下多個膠樽，未知是否上述人士所為。

私人雀局設在歌斌炮台，惟《蘋果》今日到場視察時，已不見有人開局，亦不見有麻雀等賭具，而帳篷亦已拆卸，但在炮台露天位置一角，發現有一大堆物品被藍白間條帆布所覆蓋，另在附近空間亦見有一堆物品被黑色垃圾賿袋所遮蔽，惟底部卻露出了啡色椅子，與讀者爆相爆片私人雀局所用的椅子款式相似，懷疑有人長期佔用炮台位置放置雀局枱椅，隨時開局。

觀塘區議員龐智笙指，由油塘經將軍澳華人永遠墳場往魔鬼山炮台方向沿路，過往亦不時發現有人在隱蔽處築起搭建物，聚會外更會以啤牌等非法聚賭，通常在有人舉報後，當局都會採取行動掃蕩。不過是次這批人竟帶同枱凳麻雀等，明目張膽在炮台這個遊人熱點打麻雀，就非常誇張，他直言了解後，會促請當局採取行動加強打擊。

魔鬼山軍事設施建於1914至1915年間，包括砵甸乍炮台、歌斌炮台及山頂堡壘，同被獲評為二級歷史建築。1941年爆發香港保衛戰，魔鬼山炮台對阻礙日軍入侵九龍發揮了重要軍事作用，其後英軍退守香港島，魔鬼山成日軍據點之一，炮台戰後亦被棄用，成為軍事遺迹。

近期本港多處郊野範圍被揭發有人破壞大自然，情況令人關注。其中在金山郊野公園，有行山客早前發現，土地竟被非法開墾，更設有10米長滑梯路軌猶如「遊樂場」，記者揭發後已被拆走；另外在「香港九大石澗之一」稱號的屯門青大石澗，有人以混凝土將石澗旁的大石填平，建起貌似棺材的石屎長凳，更擅自開墾耕地、接駁水管，闢出梯田並種植蕉樹，將政府用地打造成私人後花園，十分離譜。

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