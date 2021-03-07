47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，當中4人包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆已獲准保釋，其餘仍被扣柙。其中在羅湖懲教所，被扣押的4名女民主派分別是余慧明、袁嘉蔚、吳敏兒和黃子悅。今日下午3時許，隸屬工黨的西貢區議員何偉航，接載黨友吳敏兒的兩名女親友到羅湖懲教所探望。兩名女親友到埗後，匆匆入內探望吳敏兒，至於何偉航則指自己今日只是擔任司機，亦不願談及太多。

另外繼昨日袁嘉蔚團隊後，吳敏兒和余慧明的團隊fb小編今日亦雙雙發帖，呼籲市民寫信支持。吳敏兒的fb小編表示「經歷了四日四夜的『法院』折磨，Carol（吳敏兒）現正還押於羅湖懲教所。收信係在囚手足最重要的精神食糧，職工盟會代為處理所有給Carol的信」。

而余慧明的fb小編則指「同大家一樣，Winnie（余慧明）都係怕悶嘅，咁悶一定好想收信同大家傾計。所以邀請各位寫信比Winnie，大家一齊寫到佢睇唔切」。

吳敏兒昨透過代表律師，辭任職工盟主席一職，只保留一般執委成員身份。職工盟形容這是吳敏兒經過苦苦掙扎、反覆思量，與代表律師詳細商討後作出的艱難決定，職工盟完全理解和支持她的決定。

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