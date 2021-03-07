黃大仙嘉強苑嘉盈閣發生的奪命火警，起火單位內發現一名56歲女子死亡，今晨消防、探員、政府化驗所人員及機電工程署繼續到肇事單位調查搜證，而逃出火海的外傭，今早與同鄉講及事件經過時猶有餘悸，據她了解，女死者當時在房間為手機充電，其後發生爆炸便着火，消防則指起火原因仍有待調查。而街坊則讚女死者生得高又白淨，一家都好好人。

今晨8時40分，探員接手到起火單位調查，消防攝影組亦差不多時間到場，至10時20分機電工程署人員到場，稍後消防犬亦上樓搜證，10時50分兩名政府化驗所人員，穿上膠靴到場搜集證據，他們為熏黑的外牆拍照，其後登樓搜證。

其間起火單位的外傭與數名同鄉在樓下閒聊，她未有受傷，與同鄉談及火警，她指從警方初步調查後獲悉，當時女死者（56歲），即女戶主的女兒，在房間為手機充電，其後發生爆炸（bomb），之後便發生火警。當被問及感受時，該名外傭即匆匆離開，進入嘉盈閣大堂。

火警期間，近百街坊落樓疏散，其中住24樓的女街坊就說，「我剛剛起身去厠所然後後瞓返落床，跟住個仔就話，嘩，有警鐘響呀，就拉兩個孫話快啲呀，拉嫲嫲行啦，跑落街。聞到啲煙味，我哋落嚟嗰陣都仲搭升降機。都唔係混亂，我哋唔見有，但落到嚟就見好多人落咗嚟，我就好遲落，但就有升降機落。」

她指肇事單位屬於最大單位，又表示認識死者一家人。「我哋識佢，佢成日嗰陣鬧啲新抱，嗰陣未搬返嚟，咁我就打麻雀，唔使嗌，夠鐘就上去打麻雀。」她又指「成家人都識，係啲仔就唔識，啲仔唔喺度住，現在就有個仔喺度住。加埋工人，4個人住。死者係佢個女嚟，熟，仲咩唔熟啫，我哋唔知佢叫咩名，叫阿高阿高咁咋，佢好高，又白淨，佢哋成家人都好好㗎。（佢個女好唔好人？）梗係好啦。」

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