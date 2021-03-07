47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，當中4人包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆已獲准保釋，另外11人昨早在高院提堂，餘下32人目前分別被扣柙在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖女懲教所。惟接近一半男被捕人士，包括朱凱廸、趙家賢、鄒家成、岑敖暉等人，在家屬不知情的情況下被轉到高度設防的赤柱監獄關押。

今晨約8時半，朱凱廸太太和友人一同到赤柱監獄，逗留至10時才離開，朱太指今天探訪過程甚是順利，懲教署指昨天知道拖延太耐，「今日都畀你哋快啲啦」，朱太指本來預備了信紙在漫長的等候時間中寫信給獄中囚友，今日因等候時間短而亦未能派上用場。

朱太透露，丈夫朱凱迪今天身體狀況和心情不錯，但因見不到女兒有點失望，朱太指她向丈夫解釋昨天等候時間實在太長，女兒都怕怕，但仍然會每星期來監獄探望父親一次。

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