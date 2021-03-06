超過40架「狂牛」周日（28日）從尖沙嘴出發，浩浩蕩蕩前往屯門，本報全程直擊這次晨駕活動，有份參與活動的包括林寶堅尼「Gallador Group」，創會會長Alex表示，平日每月聚會一次，純為交流駕駛及保養心得，「我哋出車時都會通知返會員，要守返個道路規則，做返一個安全道路使用者，避免有人覺得，嘩，做咩你哋揸呢啲車惡啲、大啲？盡量唔好畀呢啲感覺人，都係想安全駕駛，因為成隊車出嚟，目的可能傾計，都係想成班影吓相，靚靚就係咁啫。」

是次晨駕活動由尖沙嘴起步、途經啓德遊輪碼頭、汀九、欣澳，終點為屯門，主辦單位事前特別提醒參與車主，有關活動並非速度比賽，必須遵守交通規則及限聚令指引。林寶堅尼素有「狂牛」稱號，外型吸睛，更何況是數十架狂牛齊齊出動，鮮艷奪目顏色加上低沉有力的引擎聲，沿路吸引很多市民舉機拍照，經過個多小時終於到達目的地屯門。

「嘩，啲牌費真係加得好勁。」到埗後車主們均很自覺，三、四人圍在一起大談車經，其中最熱們話題當然離不開討論財政預算有關加牌費事宜，車主之一的Jacky表示，參與車會活動是一件開心事，但每次出動都會必定會嚴守交通規則，「因為跑車通常畀人標籤咗係飛車，我哋成班人出來，只是享受遊車河樂趣及過程，一定會遵守交通規則。」

本身既是SMD會員，亦是多個名車車會會員的Alex，於去年2月成立了「Gallador Group」，Gallador 是林寶堅尼其中一個超跑型號，目前會員數目約40人，平均每月舉行一次聚會，但會視乎疫情發展及限聚令規定而有所加減，聚會以交流車經為目的，「好多人買咗架車返來，未必清楚去邊度入手買嘢、或者去維修，甚至係點樣保養，若有一班人聚集埋一齊，有個經驗大家去share，去分享呢架車經驗…簡單啲講係可以行少好多冤枉路。」

Alex車齡約25年，特別鐘情棍波車，亦享受駕駛電單車無拘無束感覺，目前擁有數輛電單車、私家房車及一輛林寶堅尼超跑，他表示自己是一個安全道路使用者，駕駛超跑並不代表會在馬路上危險駕駛，純綷喜歡超跑外型、操控感覺及引擎聲，建議香港應設立賽車訓練場地及比賽場地，減少市民在街道上極速危險。

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