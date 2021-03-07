先後有兩名市民，在官涌疫苗接種中心接種科興疫苗後死亡，今早仍然有市民勇者無懼，到官涌體育館接種疫苗，但整體人流疏落，有市民表示整個過程順暢，登記過後就能接種。其中77歲的石太偕84歲丈夫一同到場接種，她表示，「擔心冇乜擔心，人都會死嘛，我覺得打針死，好過唔打針死，因為如果有呢個病毒喺你身上，都會死，但打過針未必死。」

雙眼炯炯有神，氣如洪鐘的石太表示，自己有膽固醇及高血壓情況，但在藥物可控制範圍，亦有脂肪肝，而丈夫則有糖尿病情況，今早她剛與丈夫完成疫苗接種後離開，對有市民接種疫苗後身亡，她認為每個人體質不同，不能一概而論，反而一些社會上有名望的人都有接種，令她對疫苗充滿信心，「我就睇到張建宗、特首、董建華呢啲都係有名望人打，一定要打，因為對自己好，對人哋都好，對整個香港社會都好，應該出嚟打。」

另一位61歲黃先生，亦完成科興疫苗接種後離開，他認為無論是科興還是伏必泰，所有疫苗也有第三期臨床數據，認為安全可靠，特別對中國出品更加有信心，更笑言接種後手臂也能郁動自如，「冇所謂呀呢啲嘢，中國佢支援咁多第三世界都唔少…政府買乜我哋用乜，就算你伏必泰一樣有，你睇唔到新聞伏必泰一樣有人死，喺其他國家。」

黃先生雖然選擇接種疫苗，但不會因此掉以輕心，平日防護措施不會鬆懈，尤其是任職中港跨境司機的他，工作關係經常往返內地，「我哋每次上去都要採樣，大陸好嚴，核酸採樣，大陸把關好緊。」

同樣選擇在官涌接種科興疫苗的一位女長者表示，曾聽聞有兩人接種疫苗後死亡，但她認為個人體質不一，而且出事故百分率很低，故從未擔心，接種後暫時沒有不良反應，「冇咩特別唔舒服，幾好，感覺良好。」

食物及衞生局局長陳肇始周六早（6日）出席電台節目時承認，事件後平均每日都少了人預約接種，相信市民可能要再「諗一諗」或先詢問家庭醫生意見，形容是「人之常情」和正常，當局理解和明白。未料同日稍後時間即爆出另一名55歲女子接種中國科興3日後死亡個案。至晚上，政府公佈每日的接種人數時，卻未有再公佈每日的預約數字。

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