中環周六發生一宗懷疑危險駕駛事件。兩名外籍男子乘搭的士時，竟將半身伸出車外飲酒，其間更興奮碰杯及自拍，整個過程非常驚險，有駕駛人士質疑涉事的士司機為何容許兩人做出危險行為而不停車，批評他已涉嫌危險駕駛。

周六（6日）晚上10時半，讀者陳先生駕駛私家車沿皇后大道中行駛，至中環新世界中心對出時，指見到前方一輛的士突然有兩名外籍男子將半身伸出車外飲酒，其間更一度興奮碰杯。

從他提供的片段所見，涉事的士當時正在燈位前「等轉燈」，兩名身穿白裇衫、年約20多歲的外籍男子已將半身伸出車外，坐在車窗邊。二人貌似醉昏昏，其中一人舉起手機自拍，身體不由自主搖擺，幾乎跌出車外，非常驚險。

當燈號轉為綠燈時，後方的的士響號，提示涉事的的士開車，其中一名外籍男不斷歡呼，表現激動，而的士的車速甚快，不斷左閃右避，未有停車要求兩名外籍男返回車內，而緊隨其後的車輛亦轉線作出閃避。

陳先生表示，該兩名外籍青年好離譜，當了的士車頂是吧枱，拿起啤酒碰杯及用手機自拍，他質疑的士司機為何容許兩人做出如此危險的行為而不停車，認為他已經涉嫌危險駕駛，按當時看到的情況，乘客半身在車外是十分危險的事，繼續開車會構成危險，司機有負責保障乘客安全，正常情況下司機從倒後鏡應到事件，故此是不應該繼續開車行駛，的士從紅綠燈開車沿皇后大道中向西環方向行駛，車速約40公里，因自己所駕駛的車要轉入畢打街，故沒有後看到之後的情況，稍後考慮將事件經政府熱線1823作出投訴。

《蘋果》就事件向警方查問，但警方指未有接獲報案。根據《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條，任何公共巴士、公共小巴或的士之乘客，在車內或車上的時候，均不得將身體或肢體探出或放在車輛之外，以致伸出道路上，違者如無合理辯解，最高可處罰款5000元及監禁6個月。

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