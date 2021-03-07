油麻地新填地街260至264號昨清晨發生奪命火警，消防在起火的板間房內近大門口位置，發現53歲男住戶屍體，並有13男女受傷送院。警方指火警有可疑，列縱火案處理，今日《蘋果》重返事發單位，一劏七房間格嚴重焚毀，間房用的木板燒剩框架，碌架床亦燒剩床架，單位一片凌亂熏黑，不忍卒睹。

今晨有業主的朋友到場清理善後，將垃圾掃走執拾，而毗鄰的住客亦自發清理燒毀的雜物。據協助清理的強哥表示，肇事單位劏開7個房，住有7人，大部份是中國人，全部俱為單身人士。「呢度劏房多，但冇呢度劏7個房咁多，劏7個房都好少有。」

而鄰居明哥表示，起火單位住客都是單身人士，「唔算好逼」，他指近7至8年才多劏房，以往業主都是自己住，昨日清晨5時許，他突聽到有人用「大聲公」叫喊，又嗅到燶味，甫去開門，便見消防員射水，又着他們不要走出，他們一家人便在屋內。其間原來消防曾拍門，由於他在房內聽不到，被消防撬毀鐵閘，他說是「無妄之災」，卻慶幸未有受傷。

明哥住在上址30年，指大廈因為多老人家居住，不敢轉密碼，樓下鐵閘經常不關，儼如「無掩雞籠」，他又形容劏房住客好多都住幾個月便走，好似「車輪轉咁」，所以很少和他們傾偈，昨日的死者亦不認識，「我仲以為係個阿伯，有個阿伯成日坐喺門口，驚佢走唔郁，原來佢4點幾已經落街飲茶，避咗呢劫！」

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