九龍城一名的士司機疑遭人伏擊毆打，凌晨零時許，一名的士司機從旺角接載一名男乘客，前往九龍城東利道東匯邨，當的士抵達目的地時，4名在路邊等候男子藉替乘客代付車資為名拉開車門，即拳打腳踢毆打司機，4男子傷人後與後座乘客，一同逃去無蹤，警員到場展開調查，的士司機事後拒絶送院，的士內的倒後鏡及收費咪錶在混亂中損毀，車廂內留下逞兇者的一對手套，警方列作傷人案件展開調查。

姓陳司機表示，租車駕駛的士約20年，昨晚駛經紅磡海逸豪園附近時，因前面一輛私家車車速太慢，故曾經響號示意，並因此與對方司機發生過爭執，個多小時後，在旺角上客去東匯邨，途中男乘客曾經用手機通知友人報告何時會到達，當的士抵達目的地時，4名戴有手套大漢走近，藉代付46元1角的車資，拉開車門毆打施襲後逃去，幸好當時力抗沒有遭對方拖落車，遇襲事件相信與早前在紅磡發生的爭執有關。

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