中環律政中心下午收到一封沒有收信人名稱的白色信封，職員打開後發現內藏一堆紙張及白色粉末，消息指部份內容疑提及退休法官姓名。事件有60人需要疏散，爆炸品處理課人員到場檢驗後證實粉末並無有害成份，案件列作刑事恐嚇，交由中區警區重案組跟進。

事發於周一（8日）下午4時許，中環下亞厘畢道18號律政中心的職員報案收到一封可疑信件，信內有白色粉末，未知成份，擔心會發生爆炸及有毒，於是報警求助。警方爆炸品處理課人員接報到場，經檢查後證實沒有危險，事後檢走有關粉末作進一步檢驗，事件中有60人需要疏散，沒有人受傷。

警方將案件列作刑事恐嚇，交由中區警區重案組跟進，暫時未有人被捕，現正追查寄信人身份及其動機。律政司表示已就該宗事件報案，並交由警方處理，未有其他回應或補充。

現場消息指，該信封為白色，上面未有寫上收信人名稱，職員打開信封後，發現內藏一疊紙張及白色粉末，內容疑提及已退休的法官姓名，於是報警求助，而爆炸品處理課人員在信封內有亦發現約3克粉末，而律政司司長鄭若驊的辦公室則位於中環律政中心中座5樓。

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