元朗崇山新村近日有「村霸」橫行，竟用巨石堵塞入村唯一行人通道，村民出入要自攜木梯跨過一個個石躉陣，令多名村民跌倒受傷，有長者索性瞓地捐鐵皮底出入。《蘋果》追查發現，該元朗村霸於車界有「引擎醫生」之稱，做汽車工程生意，生活無憂，但農曆年起以地主身份向村民徵收每月2千元路費，還要村民購買第三者責任保，受益人要寫地主名，他更霸氣稱無責任開放通道：「你估我係社會福利署呀！」

記者：郭美華 趙媛媛 郭杏妤 攝影：張軍

遭「元朗村霸」圍堵的路段，位於元朗十八鄉的崇山新村大樹下東路村口，毗鄰4幅面積達4萬呎的農地地主，於農曆年間突然駛來鏟泥車停在垃圾站出入口位置，更搬來十多塊巨石，放於村內兩個主要出入口，每塊石躉高達1.5米，差不多一個成人高度，村民根本無法進出。

據村民透露，該農地過去幾十年都是爛地一幅，並無任何發展，多年來村民經過一段小橋後，會穿過爛地作捷徑走到大樹下東路，乘搭唯一一部出巿區的小巴。直至土地轉手後，地主於數年前開始用鐵皮圍起農地，只餘下近垃圾站、屬官地位置的一個出入口，村民需繞道而行。

記者直擊 村民出入要過三關

惟今年1月起，自稱地主的「村霸」以土地是私人擁有為由，放置石躉陣堵塞出入口，即使路中有一條窄巷夠村民側身而過，但早前亦被石躉阻擋。雖然地主並非居於村內，但不時在爛地上打躉，又坐在鏟泥車上亂鏟泥，令村內30多戶、約數十名村民無法通過，如村民要出村，只能攀山徒步45分鐘，生活大受影響。

據知，地主向村民開出開路條件，每兩名村民每月交2,000元過路費，並要預繳一年兼2個月按金，即14個月合共28,000元；另要村民購買第三者責任保險，賠償額至少200萬元，但受益人竟是「地主」。

地主獅子開大口 4幅地索價2,800萬

至於通道建造費、保養維修費以至因使用通道而衍生的罰款等，統統由村民承擔。地主曾向村民豪氣說，如買起通道只需付2,800萬元，更以當年菜園村搬村後無路行，當時有人向介入的前鄉議局主席劉皇發開出600萬元過路費事件作例子，稱事件至今已10年，按每幅地漲價100萬元，即地主4幅農地合共2,800萬元，開價驚人！

《蘋果》日前進村，直擊村民出動「過牆梯」應對困局，每當要出村，便自攜鋁梯或木梯，沿「村霸」地段邊皮走到石躉前放好梯子，然後爬上1.5米高的大石，再提起梯子，沿石躉頂部而行，儼如行平衡木般，走到盡頭後，再放下梯子爬下石躉，過程險象環生，更曾有村民因而跌傷受傷，要召救護車送院。

據知，「村霸」農地旁邊一個大型倉庫的倉主不忍村民慘況，願意租出倉庫空地作臨時通道讓村民進入，並在年廿六（2月7日）將圍牆鐵皮改建出兩道門口，至年三十晚竣工，村民只要手持鎖匙便可以開門自由進出，但需付月費2,000元及預繳6個月，村民無奈下付款。

正當村民以為事件得以解決之際，「村霸」竟再出手以私人土地為由，用石躉堵塞村內小橋對出出口，該出口正連接通往倉庫之路，咄咄逼人，引起村民們不滿，雙方為此爭執，更驚動警方到場。其後村霸稍作讓步，將石躉稍為移開，但每當村霸在場，村民都不敢經過，寧願爬石躉入村回家。

記者採訪當日，一名逾70的伯伯因不良於行，走至倉庫後因無法爬梯，毅然瞓地從鋅鐵圍牆底罅縫捐出去。他稱手臂兩次被鐵皮割傷，形容自己非常「陰公」。父母一代已在村內居住的余先生批評事件荒唐，「你又要收過路費，又要人買保險，受益人仲要係你！」

追查發現，涉事農地分別由「村霸」李偉全的妻子、兩名女兒和其身處溫哥華的弟弟持有，其中妻女名下的農地同於2013年以444萬元購入。不過現場所見，涉事農地只見鏟泥車和大堆建築廢料，雜草叢生，並未見有任何土地發展。

記者找到李偉全了解，對於封閉村內主要通道令村民不便，他囂張的說：「我理得你呀……你爬山都爬到啦！」被指阻擋救護車入村救人，他更涼薄說：「咁係你嘅問題，關我叉事呀！」對被指做法不人道，他霸氣稱：「咩人道呀？你同我講人道？政府同我諗第二條路囉，你唔好問我feeling（感受）！你估我係社會福利署呀！」

村民多次向政府部門求助後，地政人員於一周內極速在「村霸」農地旁的官地，開出一條新路供村民臨時出入。地政處回應稱，不會介入私人地段通行權事宜，日前與元朗民政處及測量處進行實地測量，協助民政處改善毗鄰官地作行人通道，並清理雜物。

村民心聲：

易生：「村民租一間寮屋每月2000至3000蚊，路費已經要2000蚊，點負擔？」

內地租客：「連走路都要花錢買，完全是地霸，在國內絕對不會出現！」

女村民：「我哋一家4個人，要（路費）4000蚊，（金額）太高，（地主）好卑鄙，（令村民）有路都返唔到屋企！」

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