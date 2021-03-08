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尖沙嘴美麗都大廈及華源大廈群組上月爆發群組感染，至今日（8日）衞生防護中心新增9宗確診個案，其中一名41歲家庭主婦（第11097號個案），住尖沙嘴彌敦道83至97號華源大廈賓館，3月4日發病鼻塞，5日遞交樣本，其後確診。與她同住的1名家人早前不舒服，已去檢測中心留樣本，據知賓館其他分租人士須檢疫。

特首林鄭月娥周日在北京與中央政治局常委、國務院副總理韓正會面，韓正督促香港政府繼續把疫情防控作為當前中心任務，林鄭返港後，港府即出招催谷市民打武肺疫苗，即使確診個案回落至單位數，今日仍再次封區，高姿態做控疫工作。政府晚上8時30分公佈，尖沙嘴華源大廈被列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，預料周二（9日）上午約7時完成封區行動。

垃圾隨處掉 天井現已使用口罩及紙巾

據了解，華源大廈於1961年入伙，合共有4座，《蘋果》在場所見，大廈地下有多間地產舖、相機店及餐廳，而樓上內則有十多間賓館及時鐘酒店。記者於大廈內巡視，發現4座大廈多部升降機均可共用，管理處在大堂位置貼出告示，指一名C座的女住戶確診，已安排清潔公司到公眾位置及升降機等位置進行清潔，又呼籲住戶外出時要戴上口罩。不過，記者發現大廈內的環境惡劣，住戶隨意將垃圾棄於走廊及後樓梯，天井亦佈滿大量已使用的紙巾及口罩，牆壁亦有多處污迹。

有住戶透露，之前曾見過多個口罩「周圍掉」，後來有清潔公司到場進行大清洗後，情況一度有改善。另外，有商戶亦指今日傍晚曾有數名便衣警員到場向他們詢問「收幾點」，估計可能為封區作準備。

至晚上8時半，警員和貨車進入樂道，同時拉起鐵閘禁止其他車輛進出，又阻止大廈內的住客離開。華源大廈地下位置有餐廳食客未能趕在8時30分離開，而被迫滯留餐廳內，等候進一步的安排。刊憲後大約20分鐘，防疫人員開始於樂道架起藍色帳篷，以設置臨時檢測站，同時陸續有物資由貨車運到地面，包括床鋪、罐頭食物、漂白水等等。

其後至少3架流動檢測車抵達現場，至晚上9時半左右，開始陸續有居民落樓檢測。

華源大廈C座二樓一間賓館負責人的韓先生表示，刊憲前半小時知道政府將會封區，於是趕回上址了解。他指自己的賓館主要做本地人生意，現時有6至7間房已租出，直言「夜晚封區，對我哋嘅影響不大，都係注意返個人衞生，擔心唔到」。他又指大廈的衞生情況之前較差，滿地口罩，清潔工人亦一周拖一次地，但近期大廈已加強清潔。

當區區議員陳嘉朗亦抵達現場，在樓下開咪呼籲華源大廈的居民不用擔心，又指當局預計早上7時解封。他向《蘋果》表示，華源大廈為商住樓宇，樓齡較舊，比較多非華裔人士居住，昨日已收到消息指C座8樓一間賓館內的女子有人懷疑確診，所以已有心理準備會再進行強檢，但想不到會突襲封區，「晏晝嗰陣已經同街坊講咩事，大家都知道只要有一個中，全幢大廈都要強檢，我都問政府當局會唔會有流動檢測車泊喺樓下，有居民仲走咗去檢測中心做test，點知政府突然話封區，真係好擾民」。

另外，住在A座的游小姐表示大廈的衞生情況「一直都唔好」，甚至有鼠患問題，「會有老鼠入屋，所以要裝窗網，甚至唔開窗」，而且大廈品流複雜，經常有非住客的人士出入，但業主立案法團一直未有正視問題「真係有啲擔心，咁多人出出入入，疫情以業主立案法團一直都冇諗過唔好畀啲唔係住客嘅出入，講真大廈咁多長者，做檢測都未必做到晒所有人啦」。她又指上次政府要求華源大廈的居民需進行強檢，但業主立案法團從未在當眼位置貼出告示，一班居民只能靠其他親友通知才知悉事件。

華源大廈上月有一宗或以上確診個案，遂在2月14日被政府納入強制檢測公告的大廈名單內，油尖旺民政事務處其後在17日聯同民政事務總署牌照事務處、尖沙嘴警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，早上7時許至11時到2廈查核住客的檢測證明。當時政府共檢查約290名華源大廈居民的檢測報告，其中約60人違反強制檢測公告。

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