「中央都話我係精英咯……畀埋紅頸巾，新華社話我為國家做嘢！」被指為「村霸」的李偉全對記者滔滔不絕，以示自己背景相當「紅」厚。他直言其家族在元朗崇山新村擁有8至10幅地，在涉事農地是搞研究土壤，並非建樓發展。

至於搞出「封村」風波，他將矛頭直指村民「老馮」，村內有團體疑搞宗教活動，閒雜人增多，不但亂入其農地，又在附近棄置大量垃圾，又將石躉胡亂移入其農地，更有人聲稱計劃故意在其農地跌傷，向他追討賠償，才令他變成「惡魔」：「點解（保險）受益人係我？因為你喺我地方跌親，首先你要保障第三者！」不過，記者向國際專業保險諮詢協會會長羅少雄查詢，他指，地主有責任確保路面安全，故第三者責任保險應由地主買，「村民冇身份去買（責任保），保險公司亦唔會同佢做！」

李偉全，洋名Norman，與家人開設李氏工程汽車引擎保養公司，其經營的有機農業有限公司也以該村作大本營，早年更在門外高掛中國國旗，但他卻自稱是加拿大人，擁有雙重國籍。

他帶記者進入公司辦事處，內裏貼滿獎狀和照片，更獲非主流刊物《今日華人》頒發2018年度傑出人物，亦獲社署荃灣及葵青區福利辦事處頒發「愛心商戶及企業」等，早年他不時接受傳媒訪問，以專家身份在雜誌解答汽車疑難，被冠以「引擎醫生」稱號。

不過，2014年他被《蘋果》揭發在村內另一幅地建「貨櫃屋苑」，非法搭建兩層高逾20個單位的貨櫃劏房，每單位以月租3,500元起出租。對此，他辯稱自己不熟香港法例所致，最終貨櫃屋被勒令清拆，他更因而被罰數十萬元。

而他在村內第三區同時擁有一幅倉地，當中部分位置多年來被用作行車通道，但他卻無意收路費，「呢度行開吖嘛，咪由佢行囉，我收（錢）嚟做咩啫，多2,000蚊對我又冇嘢嘅，我耕田之嘛！」只在該路段貼出告示「此乃屬私家地段，衹准認可車輛使用」，指一旦有人在此路段受傷，責任由傷者自負。至於為何今次封村的「行人通道」不用同一方法，做法雙重標準：「（我）唔肯呀，因為佢（村民）丟垃圾，呢度有冇人丟呀……我唔係氣唔𧮫（音「gur」），因為我有危機感！」

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