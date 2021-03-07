鄉村路霸收過路費時有發生，不少更是村外人特意買下主要通道的私人路段，從而向村民收錢歛財，部分收費方式更非常「騎呢」，2019年9月爆出路權風波的元朗下輋村，有路霸租下主要通道，要求村民唸通行口令 「 芝麻開門，芝麻開門，明白了，明白了 」 、或扮狗叫說「 我係死窮狗 」， 才獲准通過，故意刁難村民。

記者當時曾入村了解情況，該名路霸在主要出入口擺放貨櫃屋，並以車桿攔路，向出入車輛收錢，私家車每次收10元、貨車20元。不少村民無奈付錢並獲發單據，有村民在不情願下讀出「通行口令」，該路霸向記者稱：「根本唔係搞啲村民，十元八塊有乜用？」他透露收費是針對發展商，「利益大吖嘛，後面（即將興建）廿幾幢，呢面三十幾幢……再後再仲話要起骨灰龕。」村民亦曾因此反擊，曾用車塞住出入口，令車龍延至粉錦公路，更先後向法庭申請禁制令，至去年7月才獲批臨時禁制令，禁止租客阻礙村民出入，今年本月中法庭將就永久禁制令展開聆訊。

神秘善長付50萬買路

另一經典例子是2013元菜園村搬遷到元崗新村，村民要經私家路將建築材料搬入村，地主開出天價過路費，由20萬加至500萬元，要時任鄉議局主任劉皇發介入，最終由一名神秘善長支付50萬元買下路段，解決事件。

2013年元朗凹頭石塘村有村霸在該村出入口擺鐵柱封路，向每名出入的村民每月收500元路費，私家車2萬元，他假扮村長，向村內一佛寺成功苛索24萬元共30年的過路費，村民曾多次報警，並向立法會議員及不同政府部門求助，惟因該道路屬私人地，無法介入。事件擾攘多時，最終該 村霸 被捕，事件才告平息。

大律師陸偉雄指，路權擁有人的確可向行經者收取合理過路費，惟過程中不可涉及恐嚇或不合理金額，否則等同勒索。大律師陳李隆亦指，如村民能證明有關路段是村民回家唯一道路，並使用達20年，即可向法庭申請路權，03年上水坑頭村村民就透過訴訟，成功爭取得路權。

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