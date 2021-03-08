47位民主派人士仍然繼續還柙，今午在羅湖懲教所還柙的吳敏兒、黃子悅、余慧明及袁嘉蔚，其朋友順利完成探訪，四位還柙人士均表示自己擔心家人。其中職工盟總幹事蒙兆達更表示，今天終可探望前戰友吳敏兒，二人見面時情緒激動，吳更說：「喺入面受到嘅對待就好似為所相信嘅嘢承擔緊」。

蒙兆達與吳敏兒見面時聲淚俱下

蒙兆達表示吳現時精神狀態良好，並逐漸適應懲教所的生活。吳還柙已有數天，蒙未能趕上探望，上周五嘗試輪候但被拒，故今天二人見面時聲淚俱下，「見面嗰陣忍唔住喊，我哋隔住玻璃窗，手連手，咁多日以嚟終於可以見到佢啦」。吳亦勉勵他說：「雖然嚟緊會有一段頗長嘅時間還柙，喺入面受到嘅對待就好似為自己所相信嘅嘢承擔緊，我會堅強咁面對。」

蒙更指吳與其他三位還柙人士未有交流，除了大家出入探望時以眼神換來支持。他又指會好好照顧自己，好讓家母及女兒放心。現時吳不停閱讀日本推理小說作家東野圭吳的作品，以打發在獄中漫長的時間。

職工盟上周六(6/3)於社交媒體發文稱，組織透過吳敏兒代表律師得知，吳決定辭去職工盟主席一職。

黃子悅跳健身操樂觀面對

連續多天探望黃子悅的前學民思潮成員何緯恒Ernest指，黃的心理狀態比過去數天好，「樂觀嘅，同計劃緊點面對之後嘅嘢。」Ernest指黃現時未就現時社會情況再作討論，「好多時都係拉下筋，跳下健身操，同埋睇治癒心靈嘅書」。對於昨黃在Facebook召集「寫信師」，Ernest指陸續收到信件，但黃現時未有準備閱讀，惟呼籲同路人：「唔好忘記我哋，大家要撐住。」

醫護工會整理寫信師信件 稍後交余慧明

醫管局員工陣線成員葉先生亦多天到來探望余慧明，他指余精神不錯。葉先生指余目前未對未來有計劃，正適應懲教所內的生活。另外工會正整理「寫信師」的回信，稍後會檢查信件的格式有否違反懲教的格式，希望盡快把信件交到余手中，讓她能感受到同路人的支持。葉先生又透露現時四位還柙人士單獨囚禁，「佢哋（懲教職員）話4位都要隔離，剩係單獨坐，未知之後係點。」

另外，今午代表袁嘉蔚及吳敏兒的大律師黃瑞紅亦有到場探望兩位，惟她表示身份尷尬，未有回應，惟她指兩位精神狀況不錯，請大家不必擔心。

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