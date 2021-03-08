葵青警區特別職務隊今日（8日）於葵涌石蔭路一公園休憩處展開打擊非法街頭賭博行動，其間警員拘捕12名本地男子，年齡介乎52至85歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」被捕。此外，該12名被捕男子於上址聚集，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方向其發出定額罰款通知書。另外，警員在現場撿獲3副紙牌及小量現金。

根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款3萬港元及監禁9個月。在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。任何人如違反規定，可被定額罰款5000元。

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