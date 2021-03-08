昨早11時許，沙田大埔道一輛黑色平治私家車失控衝入加德士油站，撞向油站一輛白色豐田私家車，白色豐田再衝前，油站姓董（52歲）女職員走避不及捱撞，夾於豐田和支柱之間，浴血昏迷，今晨（8日）董婦經手術後情況仍然危殆。涉案28歲姓俞平治司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。警方表示，俞已獲准保釋候查，於三月下旬再向警方報到。

加德士總公司雪佛龍今日回覆《蘋果》查詢時表示，有關女職員仍在醫院接受治療，但拒絕透露其情況。雪佛龍確認3月7日上午約11時，沙田嶺加油站發生一宗交通意外，導致一名代理商加油員受傷，該名加油員正於醫院接受治療。雪佛龍對事件深感難過，會與代理商為加油員的康復提供支援。事件起因仍在調查中，雪佛龍會全力配合當局有關調查。

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