石澳龍脊山頭近日出現一座疑似「魔爪風水陣」，旁邊有大量木柱包圍，正當大家都有關佈陣百思不得其解，當局今日匆匆拆走。大部份行山人士經過被拆「風水陣」，都不知先前原來放有「魔爪」，《蘋果》向他們展示「原貌」時，他們大都認為「魔爪」與大自然景致格格不入，「真係咁無聊？根本無意思，破壞景觀，拆咗梗係好啲！」

「魔爪」擺放三日，今早有多名工人上山拆除，但未有即時搬走，「魔爪」放在地上，以帆布蓋住 ，並拉起大帆布遮蓋有關範圍。有行山友結伴而來，不知原先放有魔爪陣，當《蘋果》向他們展示原貌時，其中一名女行山友即呻「真係咁無聊？本來呢個位幾靚，呢嚿似隻手，想表達啲乜？好似鷹爪，呢個位好靚，拆咗梗好啲，破壞景觀，根本冇意思，有意思擺喺度就靚，擺喺度唔靚就冇意思，佢鍾意咪擺喺自己屋企囉！」

另有行山友則指：「呢嚿嘢擺喺度比較騎呢，希望政府改善，或重新設計吓！」而行山客阿豪直言不喜歡該「魔爪」，他批評設計似鳳爪「有啲核突」，根本與景觀格格不入，他認為漁護署在現場加長椅更為實際。

劉先生則與友人同來，友人事前獲朋友告知這裏有新起的「魔爪」，特別叫他們留意，慕名而來，結果被拆除，「呢嚿嘢ok，（拆咗）覺得嘥咗資源，啱龍脊，知道係龍脊，就知呢嚿係咩嚟（龍爪），繼續留喺度囉，反正都起咗！」而行山友Johnny則說個人觀感而言，「好靚喎，好有味道，似龍脊landmark（地標）位，值得保留，好似龍爪咁。」

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