機場三跑再現武漢肺炎，負責旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程的一名工人確診，其同組約30工人要進入檢疫中心，其餘數百位工人亦要檢測。中國建築工程已確認曾與該名初步確診工人接觸的同事，並將資料交予衛生署。相關的工地已停工及清潔。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，地盤與早前爆發疫情的兩個地盤並不相關。

機場三跑工地年初曾經爆發武漢肺炎疫情，至1月30日，共有9名工人染疫，機管局事後補鑊宣佈停工14天，地盤工人及合約員工共約3000人，全部需要進行武肺檢測，並要求工人於復工後每隔14天提交肺武檢測健康證明。

今早清晨在荃灣碼頭，無受影響的機場三跑工人如常登船上班，上船前大部份工人對於昨日有三跑工人確診都並不知情 ，有工人對消息感到驚訝，也不知道公司會否安排強制檢測，但強調公司已經定期為所有員工安排做檢測，若果檢測呈陽性，根本無可能返到工，對於會否擔心，在返工坐船期間容易受感染，工人說擔心也無辦法，「唔通唔使搵食咩，唯有自己戴好口罩保護自己」 ，工人在船上的抽樣檢查無之前嚴謹，大約會在坐船期間一星期隨機抽樣一兩次查看檢測證明。

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