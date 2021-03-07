荃灣發生罕見交通意外。昨晚11時許，一輛升起貨斗的泥頭車，沿德士古道快線落斜往青衣方向行駛，至近關門口村對開時，貨斗攔腰撞到一條離地約7米的行人天橋，發出一聲隆然巨響。泥頭車整個車頭彈起，衝前至10米外停下，貨斗尾部撞至觸地損毀變形。

被撞行人天橋出現輕微移位，部份混凝土更崩裂墮地。警員到場調查，司機未能通過呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，他事後報稱不適，由救護員送院治理。現場來回線均告封閉，以便詳細檢驗行人天橋的結構及清理折斷的電線。

據知泥頭車司機早前與友人在象鼻山邨熟食亭宵夜飲酒聊天，飯局後駕車離開途中，有人報稱車尾貨斗突然升起並撞行人天橋。而貨車東主聲稱不知道司機為何會駕駛泥頭車 ，因環保法例，業內不會在假日及公眾假期開工，泥頭車是跟隨司機，故懷疑司機把公司車當私家車使用，並正聯絡技術人員把車斗降低才能把泥頭車拖走讓拖車拖走。

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