早前有兩名市民懷疑因接種科興疫苗後死亡，今早（8日）則有一名中年女子在官涌疫苗接種中心暈倒不適送院。據了解，她已初步注射疫苗。

今早11時10分左右，一名中年女子在官涌疫苗接種中心暈倒不適送院。據了解，她已初步注射疫苗。現場所見，該名女子需使用擔架床送上救護車，由一名男子陪同送院。她神情清醒，惟狀甚痛苦。

本港一周內出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，而過去24小時亦先後有4名市民接種科興疫苗後不適，其中兩人更要轉介至深切治療部（ICU），情況均為危殆。另有兩人則在官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後不適送院，兩人當時情況穩定。

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