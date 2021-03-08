疫情下港人多郊遊散心，欣賞自然景色，若山野環境出現不明建築，實在有礙觀瞻。有行山人士近日在石澳龍脊山頭發現一座疑似「魔爪風水陣」，旁邊有大量木柱包圍，佈局令人不解，不少網民轟「風水陣」大煞風景。《蘋果》今日登上龍脊直擊，發現「魔爪」已被拆下放在一旁，並以帆布遮蓋，而周邊木柱仍在。漁護署表示，稍後將會回應今次事件。

綜合記者現場及行山客拍攝到的圖片所見，現場為距離龍脊山頂50米一塊空地，內有一座近1.7米高的疑似「魔爪」，外型貌像一隻只有3隻手指的動物前爪，爪的掌心刻上古怪符號，由木製成，表面塗有閃亮保護層。另外該建築由25條達1米高的木柱呈圓形包圍，地上更見兩盤建築用泥土、一條鐵支及一塊綠色帆布，疑有人於現場進行工程。

記者到場發現，該空地觀景台位置已被漁護署人員用繩索及帆布封閉，並掛有請勿內進告示，指範圍內有工程正在進行。而觀景台內除了已被拆去的「魔爪」，仍有25條木柱，每條柱身鑽有孔洞，但未見有任何古怪文字符號或數字，疑用於駁上繩索用作圍欄。

「魔爪」劣評如潮，據悉3日前被行山人士發現，今日即被拆除。今日早上有約7名工人登上龍脊拆除「魔爪」，不過合數人之力仍非常費勁，先移除上方爪部位置，再鋸斷底部金屬部份，最後要撬起底部石頭才可清除整個裝置。

行山網民發現奇怪建築後感不明所以，轟「大煞風景」、「九唔搭八」，認為建築破壞自然景色，不願在山野看到人造建設，因此希望政府可盡快安排拆走。另有網民推斷建築與風水有關，認為非常「邪門」，「背脊生多隻手點會係好嘢」、「真係風水嘢，唔係好嘢」。

香港攀山總會顧問鍾建民問應查詢時表示，認為「魔爪」狀甚古怪，加上近2米高，一旦倒塌有可能對行山客造成危險。「如果個個人好似佢咁整就好唔掂。」他指，雖然暫時未觀察到「魔爪」對環境造成巨大傷害，但顯然影響原有景色。他補充，如該建築未有經過嚴謹審核、設計及力學計算，有可能引發倒塌危機影響行山客。另外過去山野不時有人自行加建涉及宗教的建設，鍾指應避免作無故加減。

不過，有行山人士在網上指出，「魔爪」可能是「龍爪」，因不少行山客曾在本港不同地方，發現「龍頭」、「龍身」及「龍尾」的雕塑，相信當局刻意將一條龍斬件成多個部份，再分佈在不同的行山熱點，供行山客玩味。

龍脊是很多人到香港遠足的首選，景觀壯麗，曾獲旅遊指南《孤獨星球》選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島五條新手遠足路線」之一。登上龍脊遠眺遼闊壯觀的海景，腳下盡是渺小的島嶼，再以水清沙幼的大浪灣作終點。龍脊登山步道全長約8.5公里，難度屬於中等，走畢全程約需4小時。

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