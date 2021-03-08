警方由上月27日至今月3日共接獲15人報案，指他們收到假冒銀行的短訊，指其銀行戶口出現異常，要求他們登入一個假冒銀行的釣魚網站重設網上銀行帳戶，而騙徒則在釣魚網站取得受害人的網上銀行資料後，會將戶口內的存款轉賬至其他戶口，涉案金額約為88萬元。

警方表示，詐騙集團的骨幹份子會招攬財困或搵快錢的人，要求利用他們的銀行戶口，聲稱用作投資用途，但實際上是傀儡戶口，用作洗黑錢之用。另一方面，他們會租用不同酒店房間以作流動操作中心，處理及接收假銀行網站騙案所得的得益。

西九龍總區重案組及網絡安全及科技罪案調查科人員經初步調查後，於昨日（7日）在全港多區拘捕6男3女，年齡介乎17至49歲，涉嫌「串謀詐騙」，並撿獲手提電話、銀行卡及收據等。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方續指，被捕的6人為傀儡戶口持有人，其餘3人為詐騙集團的骨幹成員，負責操控騙款的流向及管理傀儡戶口。

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