一不離二、二不離三，本港市民接種科興疫苗後死亡個案，增至第三宗。其中涉及兩宗個案的官涌體育館疫苗接種中心，今日繼續有市民到場接種科興疫苗，有長者深信內地靠得住「唔會搵我哋笨」，但不諱言對出現打針後死亡個案仍感到擔心。

孫生孫太今早到官涌體育館接種科興疫苗，雖然已經休息約35分鐘，但針口位仍然有「少少痛楚」，孫太坦言自己屬優先群組，故被安排接種科興疫苗，對大陸亦比較信任，「希望比較層次高啲，相信嘅話，唔會搵我哋笨，係咪吖，為咗健康，為咗自己本人，為咗大家，希望疫情快啲過。」

孫太補充，雖然相信科興，但對接二連三出現針後亡個案，坦言亦有擔心，「冇擔心就假嘅，多少都有啲擔心，希望冇事啦，根據自己身體對醫學要求嘅話咪做囉。」她認為對於甚麼人可以接種，甚麼人不可以接種，患何種長期病患不可接種等，稍嫌政府宣傳不足。

另一位完成接種科興疫苗的郭先生表示，今早官涌接種中心有約二、三十人登記輪候，「不停有人上來」，他表示自己只有低糖尿，未有高血壓情況，因此認為合適接種，「我冇所謂…應該話邊個可以早啲打，就打邊個先…冇擔心，因為自己身體情況最清楚。」

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