一名退休保險經紀周二（9日）早上獨自離家行山，登上飛鵝山自殺崖，其間先後在牛池灣及自殺崖拍下照片向家人報告行蹤，但隨後就失去消息，家人傍晚發現遲遲未歸家報警求助外，更發相在網上廣傳，希望網民提供消息。

事主是59歲男子余國強，據其女兒表示，其父於兩年前退休，一直有行山習慣。周二早上7時許出門，約9時到達牛池灣，並拍下現場照片向家人報告行蹤，約兩個多小時後，他又拍下自殺崖照片，之後便失去消息。

余女指，其父平日行山大多於晚上6時許便會返回小西灣寓所，但今日至晚上7時許仍未見他回家，多次致電其手機電話，雖然接通但一直無人接聽，而WhatsApp亦顯示收到訊息，卻未有回應。家人擔心發生意外，於是報警求助。

她隨後更將父親照片在網上廣傳，希望網民提供消息。她指其父當時身穿黃色風褸，黑色運動褲，揹一個黑色背囊，背囊上有一個橙色牌。

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