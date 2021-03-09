47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，部份女被捕人士現正在羅湖懲教所被關柙。下午二時，吳敏兒、黃子悅、袁嘉蔚和余慧明的親友結伴來到羅湖懲教所探訪四人，探訪者包括有前香港眾志常委何嘉柔和梁延豐，前學民思潮成員何緯恆，醫管局員工陣線成員Anne等，各人逗留至大約下午四時離去。

袁嘉蔚友人：她在獄中的作息遠比當區議員時正常

前來探望袁嘉蔚的前香港眾志常委何嘉柔和梁延豐表示，袁精神不俗，想法亦十分正面，並指她在獄中的作息遠比當區議員時正常，「咁佢住田灣㗎嘛，有啲咩事都要衝落去，依家起碼可以唔使提心吊膽先囉！唔使擔心爆水管！」

何和梁指，現時袁嘉蔚在獄中多以看書和做瑜伽自娛及消磨時間，但由於是單獨囚禁，加上沒有放風時間，整天只能待在獨立囚室中，「佢用一個防疫嘅原因（獨立囚禁），其實只係唔想你同其他人有任何接觸，其實呢一樣嘢都對精神上係一種折磨嚟嘅。」但指袁嘉蔚儘管面對逆境，仍十分堅強，「佢一定有唔開心㗎喇，啱啱我哋見佢嘅時候對眼仲有少少腫，但佢見我哋嘅時候都盡量想鼓勵返我哋轉頭。」

袁嘉蔚的團隊昨晚6時於facebook發帖，指團隊中有人探望過袁，她精神不錯，更稱「自己瘦了，成功減肥」，不過希望市民可以寫信給她解悶。袁亦託團隊向田灣街坊傳話，指暫時雖未知可時能再見面，但仍祝願田灣街坊平安。她亦知道往返石塘咀和田灣的43M巴士將會因疫情而減少班次，為區內上班上學的人士感到憂慮，並已吩咐團隊積極反映問題，其辦事處在她本人還柙期間仍會維持運作、為田灣街坊服務。

黃子悅朋友：她現時最不適應單獨囚禁

前來探望黃子悅的前學民思潮成員何緯恆指，黃子悅明顯比昨天更適應獄中生活，「情緒開始穩定啦，對答上都冇咗啲『唔知點算』咁。」何指，黃現時最不適應的就是單獨囚禁，亦因此感到孤獨並十分想念親人，但因現時黃子悅可飲用「私家飯」中的咖啡，令她的精神遠比昨天好，亦開始進食更多食物。

他指，往後每天都會有不同的人到羅湖懲教所探望黃子悅，儘管路途遙遠，仍必定每日堅持，「佢每日得15分鐘可以見到其他人，入邊嘅處境又唔開心，希望畀佢知有好多人都仲關心佢。」他亦呼籲香港人多探望和寫信給在囚手足，「佢地好需要呢一種支持。」

余慧明工會拍檔：佢精神唔錯，但獄中生活沉悶，希望市民多寫信

前來探望余慧明的醫管局員工陣線成員Anne指，余的精神不錯，但獄中生活甚為沉悶，所以希望市民多寫信給她，「希望多啲人寫信，講啲嘢可能只係閑話家常，但可能對佢哋來講可能當故仔睇，都係一種解悶。」Anne呼籲想寫信的市民要了解清楚獄中信件的收發規則，已確認信件可到達被柙人士手中。

吳敏兒朋友：大家支持佢，佢又會撐得住

與吳敏兒認識超過十年的林小姐，今偕朋友到來懲教所探望吳。林小姐指，吳敏兒精神不錯，「精靈咗好多，心情都平靜啲」，但因在獄中需要睡木板床，其腰間舊患甚為疼痛，因此現時每天在獄中多拉筋，希望可舒緩腰間痛楚。林小姐指，吳敏兒希望可多收到大家的信件，「畀佢知道出面發生緊咩事，同埋畀佢知道大家支持佢」，她每天亦會在獄中寫信回覆。

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