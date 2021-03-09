旺角花園街112號一個單位，早上7時50分左右發生火警，冒出大量濃煙。多名住客報警，並疏散離開。消防員到場開喉灌救，又架起雲梯視察情況，火警於8時38分救熄，起火單位的男住戶吸入濃煙不適送院。部份住客驚醒走火，衣衫單薄，救護員給他們保暖毯。

大廈樓高11層，現場消息稱是3樓單位的冷氣機首先起火；消防員初步調查相信起火原因無可疑。

住6樓的住客李小姐憶述走火經過稱：「好大濃煙呀，即刻閂窗，執嘢走呀！驚呀，做咩唔驚呀！唐樓，好危險㗎！」她指當時兒子正在上網課，「即刻孭埋書包就走，鞋都着錯」，她隨後送兒子到學校繼續上網課，自己回家跟進情況。

李小姐續指，大廈早幾年也曾發生火警，「後樓梯着火，只從嗰次之後，（走火通道）依家好好多。有冇警鐘？ 因為當時好混亂，唔知，總之有消防噴火嗰啲。」

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！