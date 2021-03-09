海關上月發現毒販利用迂回路線，柬埔寨將一批冰毒，經海路入境運抵貨櫃場，再先後租用9部出租貨車，由元朗「行大運」式運到青衣一個24小時自助出租貨櫃場擺放，經過兩星期「過冷河」，直至前日（7日）才派員到貨櫃場搬貨到觀塘一工廈單位拆貨及分銷，海關一直監控認為時機成熟採取行動，拘捕兩名男子，並在貨櫃內報稱運載的嬰兒汽車座椅底盤撿獲51.5公斤冰毒，市值3200萬元。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮講述破案詳情時表示，兩名被捕男子分別是22歲非亞裔本地居民及33歲本地男，兩人報稱無業。22歲男負責安排毒品轉運到不同貨櫃場，而33歲本地男則是收貨人公司在本港唯一註冊的股東。兩人仍被扣查。

方向榮指，上月18日，海關港口及海域科人員根據風險評估及情報分析，抽查一個由柬埔寨海運入口的貨櫃，收貨人是去年底才成立的公司，貨物報稱運載51張嬰兒汽車座椅，海關以X光機檢測，發現座椅底盤有異物，遂打開檢查，其中32張座椅內藏51.5公斤冰毒。同日海關毒品調查科人員接手調查，為將販集團骨幹成員或主腦繩之於法，遂採監控行動，發現販毒集團先後利用9部出租貨車，以迂迴路線運毒及儲存。

毒販首先在元朗貨櫃場將毒品運到荃灣，再用另一部出租貨車運毒到馬料水一露天停車場，擺放24小時後，將毒品分三份，安排3部出租貨車，分別運去沙田、荃灣及新田較僻靜地方及工廠區，再安排另外3部貨車，將3批貨分別運往青衣一個24小時運作的自助出租貨櫃場，並將毒品分開三個貨櫃存放，之後兩周，販毒集團並無動靜，無人提貨，直至前日（7日），一名22歲非亞裔本港男子，到貨櫃場打開貨櫃，將其中14箱約23公斤冰毒，運到觀塘一工業大廈單位，海關相信毒販以工廈劏房單位作為毒品拆貨及分梢中心，遂採拘捕行動，當提貨男貨搬之際，人員上前將他拘捕。與此同時，另一批海關人員掩至收貨人公司在本港唯一註冊股東位於柴灣的私人住宅，拘捕33歲無業香港男子。

方向榮指出，海關發現販毒集團非常熟悉物流業運作，用一間新成立的公司作為收貨人，從而減低海關揀選查驗的機會。此外，毒販又以化整為零、化零為整手法，將毒品分三份，由九龍新界不停轉移地方擺放，增加執法人員偵緝難度，海關亦首次發現毒販利用自助形式貨櫃場，24小時運作，增加偵緝的難度。方向榮說「毒品在自助貨櫃場放咗兩星期，過冷河，認為安全先安排貨車運去預先租用的工廠單位作為拆貨分銷。」他形容這運毒手法較少見及「高明」，但仍逃不過海關的緝捕。他提醒出租貨司機，遇有可疑訂單，要小心處理，勿墮法網，或向海關舉報。方亦相信海關已堵截源頭，未有毒品流入本港市面。

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