今日（9日）本港新增21宗確診，較昨日9宗大增，初步確診則少於10宗。其中一名26歲初步確診男子於觀塘香港心理衞生會樂道居殘疾人士院舍任職活動助理，協助中度弱智的院友作物理治療，平時工作時有戴口罩，但院友則多為智障人士，未必有戴口罩。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於患者在傳染期有長時間上班，加上院舍的院友都屬於高危群組，故現正進行接觸者跟蹤，將50多名院友及20多名工作人員送去亞博館檢疫中心，另患者有個別同事感到不適，需要檢驗後才了解狀況。

至晚上7時左右，院舍外大致平靜，未見有穿著保護衣的工作人員協助撤離行動，大約10分鐘後，兩架救護車駛至現場，一名年約50歲的男子由擔架床送院，另一名女子亦帶同手提包登上救護車離開。

該名初步確診男子上月26日發病，22日已有發燒。他於上月23日曾進行病毒檢測，其深喉唾液樣本呈陰性。之後病情未好轉，本月3日經急症室入住聯合醫院內科病房，院方於同日及5日及7日曾為病人檢測，結果均呈陰性；抗體檢測結果亦呈陰性。至本月8日院方為其照支氣管鏡，分泌物對病毒呈陽性，病人CT值逾30。

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