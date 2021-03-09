九龍塘名牌幼稚園啓思被家長指控虐兒，有讀者發現今晨在九龍塘校舍對出羅福道的欄杆，被人掛起一幅横額，內容圖文並茂指控一名老師虐打K1學生，校方包庇云云。警方接報到場調查，認為事件不涉刑事成份，列投訴滋擾。校長則回應稱，事件經過社署保護兒童組調查，有關指控並不成立。而總校監陸趙鈞鴻亦向家長發聲明交代事件，並表示保留一切追究權利。

今晨10時左右，有讀者向《蘋果》報料稱，九龍塘羅福道啟思幼稚園外有一張橫額，標題寫上「啓思幼稚園縱容包庇老師虐打幼童 九龍塘律倫街6號」，印出懷疑涉事老師的相片，同時附貼一篇文，指有就讀該校K1的小朋友遭一名老師多次虐打，惟向校長投訴後，小朋友反遭老師報復再遭毒打，而校長最終以沒有閉路電視錄影為由，拒絕跟進處理，讓老師逍遙法外。內文又提到，遭虐打之小朋友已造成心理陰影，會半夜驚醒呼叫「老師不要再打」，有關家長感投訴無門，故決定公開學校惡行。

記者到場視察，果然見到該横額，同時見到一名女子正向警員講述事件來龍去脈，但她沒有受訪，不確定是否當事人，她其後隨警員進入學校，而另一名男子亦將該橫額拆掉。

本報致電啓思幼稚園，校長蘇慧玲回應事件稱，校方於去年10月18日曾接獲一名K1學生家長投訴，指控該班班主任在校內虐打其子女，家長並於同日下午替學生辦理退學手續。蘇校長表示，校方於接獲投訴後兩日，即30日已經回覆家長調查結果，「家長其後亦有主動搵教育局、社會福利署保護兒童組、報警及去廣華醫院急症求助。直至今年1月22日，保護兒童組出咗調查結果，包括心理學家、醫院等各方面結果，都指有關虐兒指控唔成立，無懷疑成份。」

校長蘇慧玲續稱，被指控的班主任在該校任職4年，從未接獲其他家長投訴。而去年受疫情影響，學校正式於10月開課，被指受虐的K1學生屬新生，撇除家長陪同上課的親子日，該學生實際獨自與其他同學一起上課時間只有10天。但校長承認並非全校各處有設CCTV監控鏡頭，她說：「我哋課室係冇閉路電視，但校內部份公眾地方有。」

總校監就事件向家長發聲明交代事件，指去年有家長其兒子遭老師拍打，學校調查及翻查CCTV後向家長解釋沒有其事而不獲接納，最終社署及各方專家跟進後，於今年1月報告此案所有控訴並不成立，校方會就橫額及單張誹謗校園老師一事，保留追究權利，並已就事件向教育局報告及報警處理。

警方稱，今早10時37分，一名24歲的學校女職員報案稱，門外有人掛了一張橫額，內容是中傷她。警員到場調查後認為沒有刑事成份，列投訴滋擾。

啓思是本港老牌幼稚園，創立於1984年，在香港共有9間分校，而九龍塘律倫街6號校舍是正校，亦為自置物業，現時其幼稚園部全年學費高達56,040元，幼兒園部學費更貴，每年要66,270元。

創辦人陸趙鈞鴻曾於2004年獲政府頒發銅紫荊星章，惟啓思於2018年被外界質疑「染紅」，引入3名內房股萊蒙（3688）高層進駐，擔任董事及秘書，惟陸趙鈞鴻去年曾被入稟追債，陸趙鈞鴻與長女黃陸永恩及孻子陸永基，去年5月曾遭3間財務公司入稟高等法院追債，指他們一直未有償還債務及利息逾8420萬元，亦拒絕交出用作抵押的渣甸臺物業，市值約8000萬元。

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