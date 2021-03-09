警方拘捕6名男女涉嫌串謀詐騙，涉款750萬元。歹徒在網上刊登求職廣告，欺騙受害人進行刷單以賺取佣金，當受害人將款項存入由詐騙集團操控的銀行戶口後便告失蹤。受害人中包括會計師，他竟然虧空公款200萬元以賺取刷單佣金，結果被捕。

新界南總區重案組總督察周子軒講述案情稱，警方採取代號箭響行動拘捕5男1女，他們年齡介乎18至69歲，涉及68宗騙案，涉及款項750萬元。

歹徒在網上不同社交平台刊登廣告，要求受僱人士藉刷單「搵快錢」。「刷單」就是透過網購增加商戶的銷售記錄，歹徒承諾，受害人可獲得本金連5至12%的佣金。不過歹徒要求受害人直接將存款存到指定銀行戶口，包括虛擬銀行的戶口，入錢後便告失蹤，令受害人蒙受損失。

警方於昨日展開拘捕行動，被捕5男1女中包括兩名骨幹成員，他們參與由去年9月至今年3月的騙案共68宗。行動中撿獲6部電腦、7部路由器、21萬現金及48張銀行卡等。被捕人包括商人、侍應、維修人員、學生、退休人士及洗衣店員工，警方不排除再有人被捕。警方調查後相信，有關商戶與案件並無關連。

被捕的其中一名骨幹成員22歲姓麥男子，他牽涉過半數案件，即當中38宗案，涉款378萬元。他聲稱是較早前的網騙受害者，以為協助犯罪集團可取回之前的損失，於是在多個虛擬銀行及實體銀行開設多個個人銀行戶口，然後交予集團接收騙款，即洗黑錢。

另一名骨幹成員57歲姓顏男子，涉嫌違規在網上無牌營運人民幣找換服務，經網上渠道滙款過百萬到內地戶口。其餘被捕人，亦曾借出戶口供詐騙集團使用，以換取微薄報酬。

67宗案件中，牽涉的金額介乎1,600至40萬元不等；另一宗涉款最大，受害人是從事法律業務的會計師，因為心急，欲在短時間內刷單賺取佣金，於是虧空公款200萬元，他於去年12月被捕。

詐騙集團自去年9月開始活躍，警方稱大部份受害人有工作，因此相比起求職騙案，其實性質更近似刷單騙案，就是掌握受害人心急搵快錢的心理。不過，警方拒絕透露受害人提供戶口可獲得的酬勞數目。

警方提醒市民，串謀詐騙是嚴重罪行，最高可判囚14年。另外，「洗黑錢」的最高刑罪是入獄14年及罰款500萬元，切勿以身試法。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！