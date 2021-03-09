警方拘捕6名男女涉嫌串謀詐騙，透過刷單佣金引誘市民存款到指定戶口，實則上行騙，涉款750萬元。《蘋果》再次接觸其中一名受害人，對於事隔半年警方終於拉到人，她感到很開心「希望唔好再有人受害」，但至今未有調查警員接洽，令她感到索償無門。

苦主之一的全職媽媽Karman（化名），感激當日傳媒的報道，「應該令警方加快咗調查腳步，因為始終唔係死人塌樓，唔會優先處理」。

事源Karman在社交平台的媽媽群組看見招聘，「有冇喺屋企湊小朋友嘅媽媽想賺下外快，搵奶粉錢」，於是她按招聘上的WhatsApp電話聯絡介紹人，最終聯絡上自稱是內地網購平台客服，墮入騙局，成為「刷手」。

不過正如警方在記者會中所述，受害人將錢存入指定戶口後便失蹤，令受害人蒙受損失。Karman損失約9萬元。今日她從即時新聞中得悉騙徒落網，很是高興。「當中都係個姓麥嘅搵我，手法一樣，應該我就係其中一宗案嘅受害人喇。」Karman說。

可是至今未有負責調查案件的警員與Karman聯絡，因此也不能百分百確定，也不知道如何可以追索損失。她指當日警員稱：「如果破案，你咩都唔使做，等我哋聯絡。」不過她打算稍後致電有關警員了解情況。

Karman坦言受騙後再不敢再做「刷手」，「見過鬼仲唔怕黑咩！」也奉勸市民留意求職廣告，免招損失。

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