一名48歲姓李男子，上月代表一間科技公司，向銅鑼灣富明街1至5號一大廈單位業主租用單位，報稱作商業用途，並提交商業登記證副本。業主當時未有發現問題，及後打釐印時，發現登記證上編號與網上查冊結果不同，感到可疑，擔心租客偽造文件報案。

灣仔反黑組接手調查，發現上址經營非法釣魚機賭檔，於是凌晨零時許採取行動，破門進入單位，撿獲4部射擊遊戲機、一批遊戲卡連讀卡器等物品及約2,110元現金。一名30歲姓姜男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外2男3女，包括一名內地女子、一名菲律賓女子及一名泰國女子，30歲至51歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反限聚令被票控。

警方表示該商業登記證是偽造，而賭檔由黑幫操控，並已運作約3星期。

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