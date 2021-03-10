東九龍交通部執行及管制組特遣隊，在大網仔路發現一輛灰色TESLA，車輛左右搖擺，正向西貢市中心駛去，警員其後在仁義路截停調查，並即時替司機進行口腔藥檢測試，結果呈陽性，顯示曾吸食大麻。

警員出動警犬搜索，最終分別在司機身上及車廂發現有懷疑大麻，於是將其拘捕，涉嫌在藥物影響下駕駛及藏毒被捕，現正被扣留調查。被捕48歲姓蘇男子報稱地盤工作，事後感到不適，清醒被送往將軍澳醫院檢查。

「快速口腔液測試儀器」在今年2月才被警方正式使用，每支價格為380元，當警員有合理因由懷疑司機在其血液或尿液含有任何濃度的指明毒品，就會要求懷疑毒駕的司機即場進行初步測試，最快8分鐘有結果，以打擊毒駕及確保道路安全。

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