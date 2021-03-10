打鼓嶺坪輋的雲泉仙館今早（10日）發生毒狗案，4隻唐狗疑遭落毒致死，警方刑事調查隊及愛護動物協會人員在場調查。

今晨9時，職員報案指多隻飼養的唐狗，口吐白沫，懷疑被人毒殺。警方及愛協人員先後到場，現正翻看閉路電視，找尋是否有可疑人出入。雲泉仙館開放時間為朝九晚五。

雲泉仙館的職員向《蘋果》透露，一共有4隻狗死亡，3隻是仙館飼養，1隻是外來犬，全部狗隻都死於仙館範圍內，但分佈不同位置。職員指，昨日未見牠們有異樣，今早約7時發現狗隻不見蹤影，職員找尋下發現牠們，全部口吐白沫身亡。

其中由仙館飼養的3隻狗分別是兩雄性一雌性，屬兄妹關係，年約2至3歲，是善信送贈予仙館。職員指，以往高峯期，仙館曾飼養7至8隻狗，其後自然死亡，未曾發生過毒狗事件。

《蘋果》到場發現，4隻狗的屍體分別在停車場、大門口、近飯堂，與及後花園，全部狗隻死狀可憐，口吐白沫及失禁。

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