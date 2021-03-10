有行山客周日報案，指在深水埗巴域街主教山上，發現兩人在竹林內，懷疑非法斬伐樹木。深水埗警區刑事調查隊第六隊人員調查後，今晨於深水埗區拘捕一名61歲姓陳本地男子及一名52歲姓裴本地女子，涉嫌刑事毁壞。被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或生長中的植物，一經定罪，可處罰款25,000元及監禁一年。

水務署早前清拆深水埗主教山配水庫，其後有街坊發現配水庫於百年前興建，其巨型古羅馬式結構地下蓄水池結構極具歷史價值，經地區人士多番阻止和傳媒報道後，水務署始煞停工程。古物諮詢委員會（11日）明日將召開會議，根據文件，古蹟辦擬將主教山配水庫和油麻地配水庫列為一級歷史建築。

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