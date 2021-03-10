本港已經出現3宗接種科興疫苗後的嚴重事故，另亦有約45宗接種疫苗後送院的報告。不過部份市民認為「打好過唔打」，今早官涌體育館即有約百人接種科興疫苗。

今早繼續有已預約的市民到官涌體育館接種疫苗，年逾70歲的梁女士稱，中心內排隊輪候接種疫苗的市民很多，由登記至接種，整個過程大約20分鐘。她表示雖然事前沒有諮詢醫生意見，但自覺身體健康，情況許可。梁說：「無所謂吧，這麼多人都接種，怕甚麼？」至於何以不選擇復必泰疫苗，梁女士擔心復必泰功效較強，會增加副作用風險，故寧願選擇「科興」，「自己年紀大，唔好打咁犀利。」

75歲的佘先生亦在官涌體育館接種科興疫苗，他表示有人建議他不要接種武漢肺炎疫苗，但自覺身體健康，應該沒有問題。佘稱：「平日有做運動，包括散步及緩步跑。」至於為何選擇科興？他則表示不太清楚，說是「被安排」，又謂「唔怕得咁多」，完成接種後不感到痛楚，盛讚「打得幾好。」

屬建造業群組的秦先生，趁今天休假特地到官涌接種疫苗，他坦言「長者都可以接種，我也可接種吧！」對科興疫苗亦沒有特別睇法，認為「總之接種好過唔接種」，打針後亦沒有任何痛楚及不適感覺。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！