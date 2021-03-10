今日早上10時許，一名62歲姓林司機，駕駛吊臂工程車沿機場路支綫往東岸路行駛。當駕駛至國泰城對出時，因沒有收好吊臂，車輛行駛至一座行車天橋底部時，吊臂猛撼天橋，導致吊臂折斷，而天橋橋身亦有大塊石屎崩落，造成兩個1米乘1米和1米乘0.5米的缺口。

網上有片段拍攝到事發一刻，可見當時工程車行駛期間吊臂升高，後方有數車跟隨，臨撞橋一刻後方司機紛紛響號，想提醒工程車司機煞停，然而工程車卻繼續行駛，最後便發生意外，伴隨一聲巨響吊臂折斷，天橋石屎散落一地，工程車撞橋後前行約100米始停下。警方其後到場調查，司機未有被捕。

這是近期第二宗同類案件。周日（7日）晚上11時許，一輛升起貨斗的泥頭車，沿德士古道快線落斜往青衣方向行駛，至近關門口村對開時，貨斗攔腰撞到一條離地約7米的行人天橋。事後泥頭車司機涉醉駕被捕，而被撞行人天橋輕微移位，部份混凝土更崩裂墮地，路政署檢查後指該行人天橋整體結構安全，已於周一（8日）清晨重新開放。

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