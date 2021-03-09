衞生署周二（9日）晚上呼籲市民勿購買或服用減肥產品「金仔減肥藥」，指含禁藥「西布曲明」成份，服後或危害健康。《蘋果》追查發現，近期人氣KOL blackruby曾在網上「獨家」力銷同名減肥藥，因標榜減肥「不瘦胸」而熱賣，兩名曾服該藥事主均稱被blackruby驕人身材吸引而向她買藥，結果經歷慘痛副作用，包括頭暈作嘔、意識模糊、無食慾，甚至自殘，「搣死皮搣到流血」，更有幻覺，感覺恍如活在電影《廿二世紀殺人網絡》情節，「分辨唔到邊樣先係現實」，有事主更因此令焦慮症復發。她們奉勸想減肥女生三思，別以為靠藥減肥很輕鬆，「錢事小，但身體壞咗就係壞咗，要調理返好，仲辛苦過你去減肥。」

記者：林熊 馮智敏 周子惇

涉事人氣KOL blackruby，在社交平台Instagram有逾20萬粉絲追蹤，身材姣好，早前以自己作招徠，開設IG Shop售賣減肥豐胸產品。上月中，有人將服藥後不適經歷放上網上討論區連登後，她同月21日起停售減肥藥。記者透過Instagram聯絡她欲問事件回應，惟她未有回覆。

「佢自己做生招牌，好似食到身材好好，又豐胸又減肥又排毒。咁啱到情人節，我覺得係咪要減吓肥，先會有愛情呢啲咁嘅嘢，就跟佢買。」22歲事主阿欣憶述，上月19日以800元向blackruby買入15粒金仔減肥藥，因很多人向她買藥，價錢便宜，故被吸引。當時對方提及會有少少副作用，「佢話會有少少暈，分散吓注意力就冇事，乖乖哋飲多啲水就可以，一個禮拜就可以瘦三公斤。」

體重55公斤的阿欣欲減10公斤，僅服了一粒金仔後，即身體不適，「下晝一買到即刻食，傍晚就頭暈作嘔，深夜就出現意識模糊，個人好呆。」翌日她越來越頭暈，「冇辦法出去做嘢（幫人補習）。」之後更開始心跳加速、手震、情緒激動及沒有食慾，即使她不斷灌水，副作用仍越發嚴重。

「開始出現我覺得係幻覺，突然間覺得，會唔會個世界係假，活咗20年都係一個謊言，好似畀人困住咗，嚇到喊咗。」服藥三天後，阿欣自言恍如活在電影《廿二世紀殺人網絡》情節，「分辨唔到邊樣先係現實」，曾患焦慮的她一年前好不容易康復，現卻再度出現情緒問題，「好似我一直以為過咗去嘅噩夢，又返番嚟咁嘅感覺」，她已約見心理輔導，並覺得要再見精神科醫生。

她坦言，回想向blackruby買藥，亦自覺糊塗，「覺得（對方）個宣傳做得太好，就蒙蔽咗自己。」經過今次事件，她決定以後減肥靠自己努力，「努力去做運動，揀啱嘢食，控制吓唔好咁為食，用返啲天然方法。」

「呢個網紅有好完美嘅身材，係好多女仔夢寐以求、好多男仔覺得好正嘅對象，我覺得一個咁高人氣嘅女仔唔會賣假嘢，覺得佢係靠呢啲產品令身材咁完美。」年約20歲的事主阿K，亦同被blackruby的迷人身段吸引，以為她的藥物有效。

至少4年減肥經驗的阿K因BMI超重，想減15公斤，多年來試過游水跑步、減肥按摩膏、充電減肥機器、冷凍溶脂、爆脂機、果汁代餐等方法，仍未成功減磅。從未試過減肥藥的她，上月11日以1,500元購入30粒金仔。

惟她服藥不久即心跳加速，「好似有嘢壓住心口」，出現乏力，失去食慾，「好鐘意食嘅嘢擺到埋口都唔想食。」惟她不以為意，堅持每天服一粒。至第4日，她出現心律不整、視力模糊及手震，還以為是休息不足所致，未有停藥。

「情緒好鼓躁，不自覺做咗啲傷害自己嘅行為，例如搣死皮搣到流血，不斷摵、不斷搣。」直到她在網上討論區，發現有人服食金仔後入院，才驚覺身體症狀或與減肥藥有關。已服藥11天的阿K形容自己似在「行屍走肉」，長時間感天旋地轉，擔心身體機能受損，即到急診室求醫，並將藥交衞生署檢驗。署方一周後致電她，證實金仔含西布曲明。

阿K奉勸其他想減肥女子，買減肥藥前一定要三思，別以為靠藥減肥很輕鬆，「因為你身體係跟你一世，錢事小，錢冇咗可以再搵過，但身體壞咗就係壞咗，跟你一世，要調理返好，仲辛苦過你去減肥。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，西布曲明可抑制人體中樞神經系統，令人喪失食慾，常被用於減肥藥。「如果服食者有慢性心血管病，可能會令心血管病惡化，可能會令到中風，或者心衰竭。」他指西布曲明副作用，會影響服用者情緒，最嚴重可危害生命，故已被禁用。至於市面仍有禁藥流出，他指可能由東南亞國家製造並流入本港。

衞生署昨呼籲市民不要購買或服用一種「金仔減肥藥」，指檢驗結果顯示，該藥物樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥西布曲明。西布曲明曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病風險，自2010年11月，含西布曲明產品已被禁止在香港使用。已購買產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感不適，應尋求醫護人員意見。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。《蘋果》正向衞生署查詢，是否已將事件交由警方跟進，暫未獲回覆。

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