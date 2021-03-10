將軍澳一名50歲姓黎獨行賊，涉嫌在過去兩星期期間，接連犯下12宗爆竊案，牽涉油尖旺以及牛頭角區多處商廈，失物總值20萬元。警方稱，該名疑犯主要以搭棚架進行外牆翻新工程的商廈作目標

過去兩星期，油尖區內多座商業大廈發生8宗爆竊案，油尖警區重案組第三隊人員接報調查後鎖定疑犯，並發現他於另外4宗同一時間於旺角及牛頭角區發生的同類爆竊案有關，所有爆竊案失物總值20萬元。

至昨（8日）晨約9時，警方趁涉案男子返回將軍澳明德邨寓所期間，以涉嫌爆竊將他拘捕，同時於單位內起回他案發時衣物、爆竊工具及絕大部份失物。該男子報稱無業，主要以正在搭棚架的商廈作目標，相信是獨行賊，現正被扣留調查。

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