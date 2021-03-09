涉銷售含禁藥成份西布曲明「金仔減肥藥」的店主，為本地略有名氣的KOL，約於八個月前就在網上推銷減肥及豐胸食品，將涉事的減肥藥稱為該店獨家貨。 blackruby早於2018年就以童顏加上豐滿身材為人認識，被封「最後一代MK妹」，其個人Instagram有逾20萬名追隨者。兩周前，網上流出blackruby大量出浴照和脫衣短片，網民指責她出售成份不明的減肥藥，毒害他人子女。

記者：龔蕙芝

為推銷減肥藥，blackruby自稱同為用家，以「獨家」作招徠，強調不用做運動、不用節食、不瘦胸，另指藥物不含西布曲明，保證月減3至10公斤，又在網店出示有客人的入數證明，以示多人向她購入減肥食品，並曾在網上招攬「金仔減肥藥」的代理，意圖壯大賣禁藥市場。當有人問及金仔減肥藥的瘦身原理，blackruby指可加速新陳代謝，快速溶解脂肪和排毒，每月約需1,500元。

blackruby中文名叫張硯秋，今年22歲，因驕人身材，加上大方分享性感照，吸納不少粉絲，曾推出個人寫真。其個人Instagram有逾20萬名追隨者，每張相均吸逾萬個likes。她在IG story特別增設「減肥豐胸」一欄，分享自己人瘦胸大的秘訣，自稱不愛做運動，僅靠進食減肥食品，從而向網友推銷及代購豐胸丸及減肥茶，生意多至曾另設blackruby_shop招客，更需租用旺角的格仔舖寄售「金仔減肥藥」，平時則在土瓜灣一間情趣用品店上班。

除Instagram招客吸金，她亦在個人patreon，以月費方式收取5至35美元（約38元至270港元），向付費者提供不同程度的性感照，不過兩周前有網民付費下載所有相片後，將照片在連登公開讓人瀏覽，當中不乏出浴照和脫衣短片，遭人非議，有網民沒有同情她，反指責她為賺錢出售成份不明的禁藥，令她成為被狙擊的對象。

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