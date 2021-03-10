47名民主派人士因參與去年初選被警方控以《國安法》罪名「串謀顛覆國家政權罪」，當中43人因不獲保釋已被關押超過一星期。部份男被捕人士，包括林卓廷、陳志全（慢必）、朱凱廸、趙家賢、郭家麒、鄒家成和岑敖暉等人，被視為「甲級囚犯」般，現正在高度設防的赤柱監獄被關柙。

今早約8時，朱凱廸太太區佩芬及前立法會議員、囚權組織「石牆花」創立人邵家臻，先後到達赤柱監獄，他們登記等候進入探望。

已處理給岑敖暉的信 Nicole：好多人讚佢靚仔

岑敖暉太太Nicole今日雖未有前來探望丈夫，但她昨晚在facebook發帖，指昨日已處理好並寄出第一批寫給岑的信，「見到好多人讚佢靚仔，希望我唔好介意，想講我唔介意，同佢收到一定好沾沾，大家可以繼續J」；她亦提醒寄信的市民不要寫下有關抗爭的內容，並要在信件的右上角預留空位供團隊處理。

趙家賢還柙中 不忘關心社區事務

趙家賢的團隊亦在昨晚於facebook發帖，指團隊中有人昨日探望過趙，他精神不錯，見面時一直都在關心社區事務。另外，小編引述稱趙的身體時好時壞，偶然會出現血壓過高的情況，會注意身體，最近亦開始收到一些書本，包括聖經，自己會好好靈修，以及希望港人不要放棄。

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