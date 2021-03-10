47名民主派人士因參與初選而被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，部份女被捕人士現正在羅湖懲教所被關柙，包括吳敏兒、黃子悅、袁嘉蔚和余慧明。今日下午有親友到來探望，其中探吳敏兒的張超雄，繼早上在赤柱監獄「摸門釘」後，再次因為未加入探訪名冊不得其門而入。

下午2時左右，張超雄一行五人到羅湖懲教所，他表示到來探吳敏兒，「互相打氣，問候她，知道她腰痛，睇下有的咩我哋喺出面可以幫到手。」上周六吳敏兒的facebook小編透露「最令人掛心嘅係，Carol（吳敏兒）腰骨痛舊患發作，晚上都睡不好，食咗止痛藥都繼續作痛。」

可惜，經了解後張超雄未能入內探望，他表示因為其名字要加入探訪名單，須時辦理，因此今日他不作逗留等候，先行離開，其餘親友則在等候接見中。

余慧明感謝追車師

另外，余慧明的團隊昨晚於facebook發帖，指余的精神不錯，並且十分感謝「追車師」，「大家嘅燈光比咗好大力量佢。」小編指余希望大家注意安全，「牆內嘅佢會頂得住，牆外嘅大家能夠好好生存對佢嚟講係最大嘅支援」。

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